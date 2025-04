A mobilização do PS Madeira para “os próximos desafios eleitorais” (Legislativas e Autárquicas) foi o principal objetivo da reunião do Conselho Regional reunido esta tarde, na sede do partido.

“É muito importante que o partido esteja mobilizado e coeso”, declarou Paulo Cafôfo, em declarações aos jornalistas.

Falando das eleições nacionais, em que os socialistas madeirenses se apresentam com uma lista encabeçada por Emanuel Câmara, o presidente do PS Madeira disse que servem para eleger deputados que defendam a Madeira e os madeirenses.

”O que vai estar em causa é que deputados ou deputadas os madeirenses querem na Assembleia da República e há importantes dossiers a tratar e a resolver que interferem, diretamente, na vida de cada um de nós na Região”, sublinhou.

Emanuel Câmara, pelo seu percurso político e “atitude guerreira de defender o seu povo acima de qualquer outro interesse” e os restantes candidatos que o acompanham na lista, são, na opinião de Cafôfo, “as pessoas certas para defenderem os madeirenses, nesta altura conturbada da vida regional e nacional”.

Quanto às autárquicas, o presidente do partido adianta que o PS Madeira “tem projetos e uma marca no poder local”.

”Às vezes desvalorizamos muito o poder local, julgamos que é o Governo da República que é o Governo Regional, mas, nas verdade, quem resolve os pequenos problemas, que são grandes problemas para as pessoas, são os presidentes de Câmara e de juntas de Freguesia”, considerou.

Paulo Cafôfo diz que nas câmaras onde o PS governa “as pessoas vivem melhor” e que tem projetos “ambiciosos” noutros municípios que poderão merecer a confiança da população nas pessoas e nas ideias que serão apresentadas.