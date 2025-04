Van Zee regressa à Queima das Fitas de Coimbra em maio

O madeirense Van Zee foi confirmado hoje como um dos artistas que vai participar na Queima das Fitas de Coimbra. Será na noite do dia 26 de maio, dois dias depois da banda NAPA, vencedora do Festival RTP da Canção.

Anselmo Ralph (dia 23), Miguel Luz e Richie Campbell (dia 24), Wiu e Veigh (dia 27) e Plutonio (dia 30), estão também confirmados.

”Um concerto de ‘Alta Costura’ vai acontecer na Queima das Fitas de Coimbra”, é assim anunciada a participação do jovem intérprete de hip hop e rap, na página oficial da mais antiga e famosa festa de estudantes universitários em Portugal.

É um regresso do artista à Praça da Canção para brindar o público com o seu mais recente álbum (‘Alta Costura’), em parceria com FRANKIEONTHEGUITAR, com quem lançou o single ‘Quem és tu?’.

Atualmente com 22 anos, foi aos 15 que iniciou a carreira musical, depois de ter assistido a um concerto de Richie Campbell, na Madeira.

Van Zee (que quer dizer do mar, em holandês) lançou em 2020, o single ‘Tempo’, nas plataformas de streaming, atingindo “o primeiro lugar no top 200 do Spotify em Portugal”, conforme consta da biografia do artista, na Wikipedia. Já conta com 17 singles e três álbuns; os dois primeirs ‘Aporia’ (2021) e ‘do.mar’ (2023).