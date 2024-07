O grupo parlamentar do PSD reiterou, hoje, a redução de impostos sobre os rendimentos das famílias madeirenses é uma política do Governo Regional desde 2015 e que, este ano, será uma realidade reforçada.

No âmbito de uma iniciativa no Funchal, Brício Araújo, porta-voz dos deputados sociais-democratas, disse que queremos, acima de tudo, destacar o impacto que estas medidas deste Orçamento têm na vida dos Madeirenses. Neste caso, o que diz respeito à redução fiscal, a Madeira tem vindo sucessiva e progressivamente, desde 2015, a reduzir impostos aos madeirenses. E este orçamento dá continuidade a esta postura do Governo Regional no que diz respeito à redução fiscal.”

Uma das principais medidas hoje destacadas é a redução máxima e imediata do IRS até ao 5.º escalão que beneficiará toda a população madeirense.

“Neste caso, devemos realçar a redução máxima até ao 5º escalão do IRS, o que significa que 86% dos madeirenses ficam totalmente abrangidos por esta redução fiscal, que é, assim, obviamente, uma redução de grande impacto naquilo que diz respeito ao rendimento”, adiantou.

O deputado relembrou que, “por se tratar de imposto progressivo, esta medida acaba por ter impacto em todos os escalões de IRS”.

ara além dessa redução imediata, lembrou Brício Araújo, o Governo Regional vai continuar a reduzir ao máximo o IRS nos restantes escalões, de forma progressiva, até ao final do mandato, sendo que esse “é um compromisso que se enquadra num Programa de Governo para quatro anos que prevê a redução em todos os escalões de IRS”.