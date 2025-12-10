Programa UPGRADE assinala novo ciclo para o Turismo da Região

As medidas do Governo Regional para o setor do Turismo encontram-se sistematizadas no Programa UPGRADE, apresentado esta noite, no Funchal, aos agentes turísticos.
Aconteceu no cocktail de Natal da Secretaria Regional do Turismo, Ambiente e Cultura, realizado na Quinta Magnólia.
Eduardo Jesus apresentou um conjunto de políticas que visam, simultaneamente, a qualidade de vida dos residentes, a qualidade da experiência turística e a qualidade da oferta.
Este programa, que o secretário regional diz ser “profundemente transformador, surge num momento de alta do setor na Região (eleita recentemente pela 11.ª vez como Melhor Destino Insular do Mundo, nos World Travel Awards).
Segundo o governante “é uma das iniciativas mais estruturantes que a Região já apresentou para o turismo”, que “antecipa, organiza e projeta o crescimento de forma sustentável”.
O Secretário Regional reforçaa importância de integrar a população residente nos processos de decisão ligados ao turismo, dizendo que “o turismo só tem futuro quando existe harmonia com quem vive na Região”.
Sobre a reorganização das áreas naturais, destaca que o plano, a implementar ao longo do presente mandato governativo, representa um compromisso inequívoco com a preservação ambiental.
“A Madeira tem áreas naturais extraordinárias. Com o UPGRADE, estamos a reorganizar acessos, trilhos, estacionamentos, fluxos e modelos de gestão. Estamos a preservar o que é nosso e, ao mesmo tempo, a melhorar a experiência do visitante. É uma dupla vitória para a Região”, assegura
O governante salienta ainda a importância da descentralização da procura turística, um dos pilares do programa.
“Durante demasiado tempo, o turismo concentrou-se nos mesmos sítios. O Programa UPGRADE cria alternativas, novos percursos, novas atrações. Ao distribuir os visitantes pelo território, estamos a proteger zonas sensíveis, a dinamizar economias locais e a revelar uma Madeira mais completa e diversificada”, adiantou.
