LC: Benfica vence Nápoles e aproxima-se da zona de qualificação

Depois do triunfo sobre o Ajax, o Benfica voltou a ganhar na Liga dos Campeões. Desta feita, na Luz, frente ao Nápoles, por 2-0, em partida relativa à 6.ª jornada da fase de liga.

Richard Ríos, aos 20’, abriu a contagem com uma finalização certeira e assistiu, aos 49’, Leandro Barreiro, que selou o resultado.

Com este triunfo o Benfica soma seis pontos e ascende ao 25.º lugar. Continua em zona de eliminação, mas está imediatamente abaixo da zona de acesso ao play-off.

Até final da fase de liga, o conjunto lisboeta visita a Juventus e recebe o Real Madrid, em jogos agendados para 21 e 28 de janeiro de 2026, respetivamente.