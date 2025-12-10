Câmara do Funchal apresenta orçamento de 136 milhões de euros

Jorge Carvalho apresentou esta tarde o Orçamento da Câmara Municipal do Funchal para 2026.
“Um orçamento focado, rigoroso e humanizante”, segundo disse o presidente da autarquia, que irá à reunião do Executivo no próximo dia 18 e à Assembleia Municipal no dia 29.
Para a habitação, que o autarca reafirma como sendo uma prioridade, estão reservados 20 milhões, estando previsto concurso para 94 habitações.
Cinquenta e três milhões são destinados aos recursos humanos e contar com novos ingressos; 13 milhões para funções sociais; 12,6 milhões para água e 9 para mobilidade.
No plano fiscal, Jorge Carvalho garante a devolução de 5% do IRS às famílias (8 milhões de euros), IMI no mínimo e isenção para jovens e não será aplicada a derrama às empresas.
Estão previstos 2,5 milhões para apoio ao arrendamento, 2 milhões para a saúde e 2,7 para a educação.
O presidente da autarquia destaca a autonomia financeira da Câmara do Funchal, como estando acima dos 80%. Segundo Jorge Carvalho, a capacidade de individamento permite a contração de empréstimos em caso de necessidade.
Quanto ao pagamento a fornecedores, o prazo é de 12 dias, enquanto no resto do país a média é de 28.
O medicamento é a tecnologia em Saúde mais custo efectiva. O aforismo – de que é a tecnologia em Saúde, que mais Anos dá à Vida, e mais Vida aos Anos,...
Em início de mandato e com as nossas prioridades bem definidas no programa que apresentámos à população, é hora de nos centrarmos no trabalho concreto...
AQUINTRODIA
Está aí à porta a greve geral, pelos vistos não haverá volta a dar.
Um País parado, a reclamar na defesa de princípios consagrados em lei, partindo da ideia...
O mês de Dezembro na Madeira é muito mais que um mês, é um estado de espírito. É a Festa. Aquele momento único do ano em que a nossa ilha, já por si vibrante,...
Os jovens NEET (“Not (engaged) in Education, Employment or Training”, isto é, “nem trabalha, nem estuda, nem está em formação”, ou os “nem-nem”) são considerados...
Quando se olha para o mercado laboral português através dos olhos de quem nos avalia lá fora (OCDE, World Justice Project, Comissão Europeia) a imagem...
O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, celebrado a 3 de dezembro, visa promover a conscientização sobre as dificuldades enfrentadas por estas...
Sempre que vamos ouvindo nos discursos a importância de aumentar a competitividade de Portugal, inevitavelmente a inovação acaba por lhe estar inexoravelmente...
Isto são festas! A expressão é muito usada pelo povo para normalizar o exagero.
Comida a mais? São festas!
Bebida a mais? São festas!
Ordenado e gastos a...
Dezembro chega devagar, como se tivesse aprendido a não interromper o que está por dentro de nós. Aproxima-se com passos de lã: luzes nas janelas, frio...
‘Histórias que Inspiram’ dão o mote ao I Fórum Regional Erasmus+, que decorrerá no próximo dia 26 de novembro, no Museu Casa da Luz.
Enquanto os mercados financeiros globais permanecem voláteis, uma nova força originária do campo da blockchain está silenciosamente influenciando o destino de inúmeros investidores....
O presidente do PS-Madeira e líder parlamentar do partido acusou hoje o Governo Regional de desistir dos madeirenses e porto-santenses e de ter prioridades...
O Estabelecimento Prisional do Funchal acolheu esta quarta-feira a Festa de Natal 2025, iniciativa que contou com a presença da secretária regional de...
Depois do triunfo sobre o Ajax, o Benfica voltou a ganhar na Liga dos Campeões. Desta feita, na Luz, frente ao Nápoles, por 2-0, em partida relativa à...
O jornalista e escritor João Esteves lançou recentemente um novo romance, intitulado ‘Ninguém sai ileso deste jogo – Sol e Sombra na Macaronésia’, descrito...
O ex-diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária (PJ) Carlos Farinha foi nomeado hoje pela ministra da Justiça como novo presidente da Comissão de Proteção...
As medidas do Governo Regional para o setor do Turismo encontram-se sistematizadas no Programa UPGRADE, apresentado esta noite, no Funchal, aos agentes...
A Capitania do Porto do Funchal cancelou o aviso de agitação marítima forte anteriormente emitido, e que vigoraria até as 6h00 de amanhã.
Pese embora o...
No seguimento do projeto “12 Chefs 12 Meses”, o chef Oldřich Sahajdák estará presente na Madeira e criará, em conjunto com o chef Júlio Pereira, um menu...
A Comissão Regional do Bloco de Esquerda emitiu, esta tarde, um comunicado apelando à mobilização da população para a greve geral de amanhã.
O partido aponta...