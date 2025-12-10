MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

Câmara do Funchal apresenta orçamento de 136 milhões de euros

    Câmara do Funchal apresenta orçamento de 136 milhões de euros
    Apresentação do Orçamento da Câmara Municipal do Funchal. JM
Iolanda Chaves

Jornalista

Região
Data de publicação
10 Dezembro 2025
18:20
Comentários

Jorge Carvalho apresentou esta tarde o Orçamento da Câmara Municipal do Funchal para 2026.

“Um orçamento focado, rigoroso e humanizante”, segundo disse o presidente da autarquia, que irá à reunião do Executivo no próximo dia 18 e à Assembleia Municipal no dia 29.

Para a habitação, que o autarca reafirma como sendo uma prioridade, estão reservados 20 milhões, estando previsto concurso para 94 habitações.

Cinquenta e três milhões são destinados aos recursos humanos e contar com novos ingressos; 13 milhões para funções sociais; 12,6 milhões para água e 9 para mobilidade.

No plano fiscal, Jorge Carvalho garante a devolução de 5% do IRS às famílias (8 milhões de euros), IMI no mínimo e isenção para jovens e não será aplicada a derrama às empresas.

Estão previstos 2,5 milhões para apoio ao arrendamento, 2 milhões para a saúde e 2,7 para a educação.

O presidente da autarquia destaca a autonomia financeira da Câmara do Funchal, como estando acima dos 80%. Segundo Jorge Carvalho, a capacidade de individamento permite a contração de empréstimos em caso de necessidade.

Quanto ao pagamento a fornecedores, o prazo é de 12 dias, enquanto no resto do país a média é de 28.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Concorda com a entrega do Prémio Nobel da Paz a Maria Corina Machado?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas