Câmara do Funchal apresenta orçamento de 136 milhões de euros

Jorge Carvalho apresentou esta tarde o Orçamento da Câmara Municipal do Funchal para 2026.

“Um orçamento focado, rigoroso e humanizante”, segundo disse o presidente da autarquia, que irá à reunião do Executivo no próximo dia 18 e à Assembleia Municipal no dia 29.

Para a habitação, que o autarca reafirma como sendo uma prioridade, estão reservados 20 milhões, estando previsto concurso para 94 habitações.

Cinquenta e três milhões são destinados aos recursos humanos e contar com novos ingressos; 13 milhões para funções sociais; 12,6 milhões para água e 9 para mobilidade.

No plano fiscal, Jorge Carvalho garante a devolução de 5% do IRS às famílias (8 milhões de euros), IMI no mínimo e isenção para jovens e não será aplicada a derrama às empresas.

Estão previstos 2,5 milhões para apoio ao arrendamento, 2 milhões para a saúde e 2,7 para a educação.

O presidente da autarquia destaca a autonomia financeira da Câmara do Funchal, como estando acima dos 80%. Segundo Jorge Carvalho, a capacidade de individamento permite a contração de empréstimos em caso de necessidade.

Quanto ao pagamento a fornecedores, o prazo é de 12 dias, enquanto no resto do país a média é de 28.