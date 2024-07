Das deliberações desta manhã, no âmbito da habitual reunião semanal da Câmara Municipal do Funchal (CMF), há a destacar a ‘luz verde’ para um novo arruamento na Vereda do Granel, freguesia de Santo António, e que vai ligar o sítio do Trapiche ao sítio da Barreira, conforme anunciado pela autarca Cristina Pedra.

“Esta era uma pretensão já há muito tempo pelos munícipes. A Câmara fez um acordo com 34 parcelas. No entanto, há 3 parcelas que estão num processo de herança e uma que está com uma penhora pelo Estado Português”, enquadrou Cristina Pedra em declarações produzidas à imprensa no final da reunião.

“Em relação a estas frações, vamos ter que avançar para expropriação para poder concretizar este arruamento”, expôs, afirmando que embora tenha sido uma rua muito pedida pelos munícipes, não obteve os votos favoráveis da Coligação Confiança.

Além deste ponto, a CMF viabilizou a entrega e adjudicação a 214 alunos para manuais escolares e o voucher educação, ressalvando a edil o orçamento de 450 mil euros para o ano 2024.

Foram também aprovados quatro programas de estágio na unidade da gestão participativa no valor de 40 mil euros, assim como o apoio a 68 famílias no âmbito do apoio à natalidade e família no montante global de 38 mil euros.

Duas associações desportivas, no âmbito do programa ‘Jovem Atleta’, também receberam apoio da autarquia funchalense.