A Capitania do Porto do Funchal emitiu hoje um aviso de vento forte para a orla costeira do arquipélago da Madeira, indicando que se mantém em vigor até às 18:00 de sábado.

O aviso, emitido por indicação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), aponta para vento fresco a muito fresco, por vezes forte, com rajadas entre os 52 e o 62 km/hora.

A Capitania do Porto do Funchal alerta toda a comunidade marítima e a população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente reforçar a amarração das embarcações atracadas e fundeadas e evitar passeios em zonas expostas à agitação marítima.

O vento forte está a condicionar hoje a operação no Aeroporto Internacional da Madeira, localizado em Santa Cruz, na zona leste da ilha, já com registo de 22 voos cancelados, entre chegadas e partidas, e pelo menos cinco que divergiram.

A página na internet da ANA - Aeroportos de Portugal alerta que as previsões meteorológicas apontam para condições adversas que podem condicionar a operação (partidas e chegadas) e solicita aos passageiros que confirmem o estado do voo antes de se dirigirem ao aeroporto.