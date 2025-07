O diretor regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, marcou presença, em representação do secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, na abertura oficial da Mostra do Trigo e da Batata-doce, em São Jorge.

Na ocasião, o responsável enalteceu as iniciativas que contribuem para a preservação e divulgação das tradições da Madeira e do Porto Santo e que ajudam significativamente para a dinamização da economia local.

Para Marco Caldeira “é importante que se continue a privilegiar as culturas com potencial de crescimento, a exemplo da batata-doce, dada a elevada qualidade que evidencia e o aumento constante da procura, beneficiando também do reconhecimento do estatuto DOP – Denominação de Origem Protegida”.

Diz a Secretaria da tutela que a Batata-doce da Madeira é reconhecida pela União Europeia desde julho de 2024 como DOP, um estatuto que protege, identifica e valoriza as variedades tradicionais ‘Brasileira’, ‘5 bicos’, ‘Cenoura regional’, ‘Inglesa’, ‘Cabeiras’, ‘Amarelinha’ e ‘Cabreira branca do Porto Santo’ em todo o mercado europeu.

O evento, que já vai na sua 3.ª edição, realizou-se ontem e foi organizado pela Casa do Povo de São Jorge, contando com a colaboração do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas.