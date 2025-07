A canícula que se abate sobre a Grécia deve prolongar-se até segunda-feira inclusive, quando o termómetro atingiu os 46 graus centígrados (ºC) hoje no país que sufoca desde o início da semana, segundo os serviços meteorológicos.

A temperatura mais elevada desta vaga de calor foi registada hoje em Skala, na península do Peloponeso, no sudoeste do país, em 45,8ºC, informou o Observatório nacional de Atenas, no seu sítio na internet.

Em Atenas e no porto do Pireu, próximo da capital, foram registados 42ºC a meio do dia, segundo a mesma fonte.

Face a esta canícula, as autoridades gregas decidiram prolongar até domingo o encerramento aos turistas da Acrópole, em Atenas, durante as horas com mais calor, entre as 12 e as 17.

Esta decisão, em vigor desde terça-feira, é inédita na sua extensão.

Os serviços meteorológicos nacionais também avisaram que a vaga de calor se deve prolongar até segunda-feira inclusive.

Várias regiões, como a da capital, parte do Peloponeso e o sul de uma ilha a leste da capital foram colocados em estado de alerta máximo, devido a risco de incêndio.

Um grande incêndio está em curso na região de Kilkis, no nordeste grego, com casas e empresas evacuadas.

A canícula submete também a rede elétrica a forte pressão, dado o aumento forte da procura devido ao recurso intenso aos climatizadores.

Em 2023, a Grécia tinha registado a sua canícula mais prolongada - duas semanas - desse o início dos registos, com temperaturas superiores a 46°C, e vivido o verão mais quente da sua história.