Nacional oficializou hoje as contratações do extremo Witi e do médio Igor Liziero.

Liziero chega proveniente do São Paulo (Brasil), onde na última época cumpriu 11 jogos e apontou 1 golo, tendo também cumprido a sua formação neste clube brasileiro.

Na última época, Witi representou o Dibba Al-Hisn e o Al Urooba sendo ambos os conjuntos dos Emirados Árabes Unidos.

O extremo assinou um contrato válido por duas temporadas, médio menos uma que o médio.

Os dois jogadores vão juntar-se à equipa já este sábado, onde o grupo orientado por Tiago Margarido irá cumprir sessão bidiária no Estádio da Madeira.