Ronaldo interessado em adquirir 15% do Al Nassr

Cristiano Ronaldo está interessado em adquirir parte do Al Nassr, clube saudita que prepara a privatização, conforme avança o jornal Sport, que cita o site 365Scores.

Recorde-se que o Fundo Soberano Saudita, que é controlado pelo príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, detém 75% do capital do emblema de Riade.

Conforme adianta a imprensa espanhola, o futebolista madeirense que alinha no Al Nassr desde janeiro de 2023, prepara-se para adquirir 15% do Al Nassr, pelo valor de 50 milhões de euros.

A participação de Ronaldo no atual primeiro classificado da Liga Saudita poderá aumentar caso continue a viver no país após o final do contrato com o clube.