O assunto que faz manchete no JM de hoje está relacionado com a saída iminente de Jorge Carvalho, que obriga Albuquerque a uma profunda reestruturação no Governo Regional.

Para além de encontrar um novo rosto para a tutela da Educação, Ciência e Tecnologia, o presidente terá de redistribuir áreas sensíveis que estavam sob a responsabilidade do candidato à CMF. A coordenação política deverá passar para Eduardo Jesus, enquanto os assuntos parlamentares ficarão a cargo de Nuno Maciel. Mas há outras pastas por resolver.

Neste que é o Dia Mundial da Conservação da Natureza, o Instituto de Florestas mostra-se de porta aberta à gestão privada dos trilhos e miradouros. Admite que os privados podem representar um complemento eficaz na preservação do ambiente.

E revela um estudo a indicar que 84,1% dos residentes estão satisfeitos com o turismo.

Numa edição em que trazemos também um suplemento sobre turismo, na rubrica ‘Lembra-se?’, recordamos a Associação Comercial e Industrial de Machico, outrora dinâmica e agora esquecida.

A Associação das Famílias Numerosas diz ter 94 associados na Região, o que totaliza 310 filhos. Este outro assunto para ler no seu Jornal desta segunda-feira. Saiba também que o madeirense António Albuquerque foi eleito secretário-geral do Sindicato dos Funcionários Judiciais.

Se não foi às festas de verão que ontem aconteceram na Madeira, trazemos-lhe, em destaque, o espetáculo de Tony Carreira, na Semana do Mar, depois do artista ter animado os utentes da Associação de Paralisia Cerebral. Do norte para o sul, mais concretamente para Machico, Nininho Vaz Maia foi à gastronómica para cantar, entre outros, ‘Gosto de ti’.