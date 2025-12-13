MADEIRA Meteorologia
I Liga: Sporting goleia lanterna vermelha

O Sporting regressou hoje aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, ao golear em casa o AVS, por 6-0, em jogo a contar para a 14.ª jornada, com três jogadores a bisarem na partida

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, os bicampeões nacionais marcaram por intermédio do colombiano Luis Suárez (32 e 53 minutos), do uruguaio Maxi Araújo (35 e 47) e do moçambicano Geny Catamo (37 e 90+3).

Com este triunfo, o Sporting, que na ronda anterior empatou com o Benfica (1-1), é segundo, com 35 pontos, menos dois do que o líder FC Porto e mais seis do que os ‘encarnados’, equipas que ainda vão jogar nesta jornada, frente a Estrela da Amadora e Moreirense, respetivamente.

Já o AVS continua no 18.º e último lugar da tabela, com apenas três pontos, sendo a única equipa ainda sem qualquer triunfo na prova.

