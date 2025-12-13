I Liga: Sporting goleia lanterna vermelha

O Sporting regressou hoje aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, ao golear em casa o AVS, por 6-0, em jogo a contar para a 14.ª jornada, com três jogadores a bisarem na partida
No Estádio José Alvalade, em Lisboa, os bicampeões nacionais marcaram por intermédio do colombiano Luis Suárez (32 e 53 minutos), do uruguaio Maxi Araújo (35 e 47) e do moçambicano Geny Catamo (37 e 90+3).
Com este triunfo, o Sporting, que na ronda anterior empatou com o Benfica (1-1), é segundo, com 35 pontos, menos dois do que o líder FC Porto e mais seis do que os ‘encarnados’, equipas que ainda vão jogar nesta jornada, frente a Estrela da Amadora e Moreirense, respetivamente.
Já o AVS continua no 18.º e último lugar da tabela, com apenas três pontos, sendo a única equipa ainda sem qualquer triunfo na prova.
Num momento em que a Comissão Europeia se prepara para renovar a Estratégia para as Regiões Ultraperiféricas e avançar com um pacote de simplificação regulamentar,...
A próxima semana ficará marcada pela discussão na Assembleia Regional da Madeira do Orçamento da Região, para o próximo ano. Este documento confirma aquilo...
DO FIM AO INFINITO
Ela estava perdida num distanciamento, como se tivesse regressado ao dia anterior, quando o homem anunciou que iria ausentar-se por algum tempo, dizendo...
No dia 18 de dezembro assinala-se o Dia Internacional dos Migrantes. Para marcar a efeméride, a Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa promoveu...
Chega dezembro e, com ele, a obrigação silenciosa de estar bem. As luzes acendem-se nas ruas como se quisessem iluminar também o que trazemos cá dentro,...
Porque é que Portugal, apesar de o 25 de Abril ter sido já há mais de 50 anos, continua dos países mais atrasados e mais pobres da União Europeia, atrás...
A Ação Social é o principal mecanismo público para garantir que nenhum estudante fique afastado da universidade por falta de meios. Porém, apesar das atualizações...
O inverno chega e com ele, a pressão sobre os pulmões e sobre o sistema de saúde. As infeções respiratórias agravam-se: gripe, bronquiolites, crises asmáticas...
‘Histórias que Inspiram’ dão o mote ao I Fórum Regional Erasmus+, que decorrerá no próximo dia 26 de novembro, no Museu Casa da Luz.
Porque é que algumas pessoas ganham dinheiro até mesmo enquanto dormem? A resposta pode ser muito mais simples do que imagina.
Acordar todas as manhãs e verificar o telemóvel para ver...
Os jogos da Santa Casa já sortearam a chave vencedora do Totoloto deste sábado.
Os números premiados são: 8, 19, 21, 29, 39 e o suplementar 6.
Célia Pessegueiro foi hoje eleita presidente do PS-Madeira, nas eleições internas do partido, que decorreram em todos os concelhos da Região. Está assim...
Na festa de Natal do PSD/M, Miguel Albuquerque destacou esta noite a “força, a vitória, a resiliência e a capacidade do PSD/Madeira continuar a merecer...
O Serviço Regional de Proteção Civil revelou que foram registadas 307 ocorrências relacionadas com as condições meteorológicas adversas, que mobilizaram...
O presidente do CDS Madeira afirmou hoje que o crescimento económico tem que representar mais desenvolvimento social e que a riqueza criada tem que chegar...
Um indivíduo, natural do continente asiático e que se encontra na Região em trabalho, acusa um homem de o ter agredido e assaltado enquanto percorria a...
No Aeroporto Internacional da Madeira voltou há instantes a registar-se movimento aéreo, após um interregno de cerca de 29 horas. O voo da Ryanair conseguiu...
O presidente da Câmara Municipal de Pombal, Pedro Pimpão, foi hoje eleito presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), sucedendo...
O ator Vin Diesel publicou na sua página oficial do Instagram uma fotografia com Cristiano Ronaldo onde sugere, na legenda, que o craque madeirense poderá...