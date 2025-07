Sobre o concerto desta noite, no Porto Moniz, Tony Carreira disse que está “muito feliz” por regressar ao concelho. “É provavelmente onde eu mais cantei, nas minhas vindas à Madeira”.

Na ocasião, o conceituado artista foi entrevistado por utentes da associação, na rádio Ritmo, numa conversa descontraída durante a qual falou do seu percurso musical e do carinho que sente pela Madeira, que visita várias vezes em trabalho.

Tony Carreira já está na Madeira, para o concerto desta noite, na Semana do Mar, no Porto Moniz.

Sobre a sua visita à APCM, como referido, a mesma surgiu de um convite de Paula Margarido, que não pôde estar presente, por se encontrar de férias. De qualquer modo, conversou, por videochamada com Tony Carreira, expressando a sua gratidão pelo gesto do cantor ao ter aceitado estar com os utentes da Associação.