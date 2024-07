A Coligação Confiança criticou esta manhã o estado do relvado no Parque de Santa Catarina, onde aconteceu – nos dois últimos fins-de-semana – o festival ‘Summer Opening’.

No rescaldo da habitual reunião semanal da autarquia funchalense, Cláudia Dias Ferreira evocou o “estado lamentável em que se encontra o relvado”, destacando, porém, a importância dos “eventos culturais e musicais da cidade”.

Mas, relevou: “O crescente de eventos, todas as semanas, naquele espaço, provoca uma pressão para a qual o relvado não está preparado”.

“Neste momento, temos infraestruturas – de apoio ao jardim – que estão partidas, que estão degradadas também. Mais grave: temos instalado, semanas a fio, estruturas, andaimes, palcos, que são – acima de tudo – extremamente perigosas junto da população e junto das crianças”, alertou a vereadora.

No mais, Cláudia Dias Ferreira lembrou que a degradação dos jardins se estende ao do Almirante Reis, mas, para já, condena mesmo a situação atual do Parque de Santa Catarina.