O Comando Operacional da Madeira comemora o seu 32º aniversário, considerando que a sua criação foi aprovada pelo Decreto-lei 48/93, de 26 de fevereiro, com a designação que se mantém até à presente data.

A celebração da data festiva teve início no dia 22 de março, com a concretização de um Concerto Comemorativo, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal. O concerto inédito que reuniu pela primeira vez a Banda Militar da Zona Militar da Madeira e a Orquestra Jazz do Funchal, superiormente dirigidas pelo maestro Tenente Luís Afonso e o Professor Francisco Andrade, contou ainda com a vocalista Isabel Gonçalves, numa comunhão de virtuosismo e entusiasmo, entre Músicos, a Família Militar e a Comunidade Madeirense, que preencheram por completo o espaço e o momento.

As comemorações incluem ainda a realização de uma Cerimónia Militar que terá lugar no próximo dia 16 de abril de 2025, pelas 10:30 horas, na Praça do Município, no Funchal.

Esta cerimónia, com a participação de militares dos três Ramos das Forças Armadas, será presidida pelo representante da República para a Região, Ireneu Cabral Barreto, e inclui, para além das alocuções do general chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, General José Nunes da Fonseca, e do comandante operacional da Madeira, Major-General Paulo Jorge Lopes da Silva, uma cerimónia de homenagem aos mortos, a imposição de condecorações e um desfile das forças em parada.