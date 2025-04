Esta terça-feira, o Porto do Funchal recebe uma diversidade de navios de cruzeiro, destacando-se a presença do AidaBlu, que irá pernoitar no cais madeirense, oferecendo aos seus passageiros uma experiência prolongada na cidade.

Acompanhando o AidaBlu, estarão o Britannia, o Viking Sea e o veleiro português Santa Maria Manuela. O AidaBlu, um navio de grande porte da companhia AIDA Cruises, está a realizar uma escala prolongada, permitindo aos turistas uma estadia mais longa para explorar as belezas naturais e culturais da Madeira. Já o Britannia, um dos navios mais icónicos da P&O Cruises, atraca também no Porto do Funchal, trazendo consigo centenas de turistas à procura das maravilhas da ilha.

Outro destaque do dia é o Viking Sea, da Viking Ocean Cruises, que oferece aos passageiros uma experiência de cruzeiro de luxo, enquanto o Santa Maria Manuela, um majestoso veleiro português, completa este cenário de diversidade, trazendo um toque tradicional ao ambiente marítimo do Porto do Funchal.