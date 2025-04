José Manuel Rodrigues, na sessão de abertura do I Forum Regional de Mobilidade Global, Integração e Diversidade Cultural, a decorrer esta quarta-feira no salão nobre da Assembleia Regional, vincou que “é fundamental apostar em políticas robustas de integração, que evitem o preconceito, a discriminação e a criação de guetos, e fomentem o diálogo, a tolerância e o respeito”.

Neste que é o seu último ato público como presidente do Parlamento, expressou que “não nos podemos esquecer de que os imigrantes já são, hoje, imprescindíveis ao funcionamento económico de Portugal e da Madeira e que, numa terra que caminha para ser a mais envelhecida do país, a sua acção e trabalho, vão ser absolutamente decisivos para a sociedade madeirense, contribuindo para mitigar o inverno demografia e fortalecer o mercado de trabalho”.

Deste modo, “é essencial que se promova uma política de imigração regulada, que equilibre as necessidades da população local com as de quem procura um lar”, reiterou o presidente da Assembleia Regional.