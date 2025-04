Maria José Vicente, à margem do I Forum Regional de Mobilidade Global, Integração e Diversidade Cultural, a decorrer esta quarta-feira no salão nobre da Assembleia Regional, evidenciou a perceção de que têm vindo a aumentar, não só na Madeira, como no País e na Europa, “ideias negativas” relativamente à imigração.

A coordenadora nacional da EAPN - Rede Europeia Anti-Pobreza revelou que o forum tem por objetivo “combater os estereótipos” e lutar contra a pobreza e a exclusão social, através da promoção da interculturalidade.

A ideia é combater as percepções populistas e promover a inclusão dos imigrantes e afirmar a imigração “como uma mais valia”, até porque além de contribuírem com os descontos na Segurança Social, ajudam a “rejuvenescer a comunidade”.

Neste evento serão apresentadas práticas de intervenção para quem trabalha diretamente com estas comunidades, para que possam realizar práticas inclusivas, explicou a coordenadora.