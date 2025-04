O deputado do Chega e candidato às eleições legislativas de 18 de maio, Francisco Gomes, reuniu com a delegação regional do Sindicato Independente dos Agentes de Polícia (SIAP), no âmbito de um conjunto de encontros que tem vindo a realizar com empresas, entidades públicas e estruturas representativas de diferentes carreiras profissionais.

Durante a reunião, o sindicato identificou “três grandes problemas” que, na sua ótica, estão a afetar de forma direta a qualidade de vida e o desempenho dos agentes da PSP na Região. O primeiro refere-se à ausência de pagamento do subsídio de risco em moldes idênticos aos atribuídos à Polícia Judiciária. O segundo diz respeito “ao que dizem ser a alteração arbitrária dos horários de trabalho, muitas vezes com aviso prévio mínimo”. O terceiro prende-se com “o que dizem ser a redução dos dias de folga de três para dois, sendo esses frequentemente ocupados com serviços gratificados”.

“Os agentes da PSP merecem respeito, reconhecimento e condições de trabalho que reflitam a importância da sua missão, o risco a que estão sujeitos diariamente e o papel fundamental que desempenham na manutenção da ordem pública e segurança dos cidadãos”, disse Francisco Gomes.

O deputado sublinhou ainda que, só nos últimos três anos, mais de 3.000 polícias foram feridos em serviço, o que, a seu ver, “comprova o elevado nível de risco a que estes profissionais estão expostos e a necessidade urgente de medidas que valorizem e protejam a carreira policial”.

“Se queremos uma sociedade segura, temos de garantir que os nossos agentes de autoridade são respeitados e protegidos. A desvalorização do risco e a redução dos seus direitos são um insulto a quem dá tudo pelo bem comum. O CHEGA está ao lado das forças de segurança e exigirá sempre respostas concretas, exequíveis e imediatas”, rematou o deputado madeirense.