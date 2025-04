O Tribunal da Madeira decidiu aplicar a pena de 2 anos de prisão suspensa, na sua execução, à mulher e ao homem de 4 anos de prisão efetiva.

O casal é acusado de tráfico de droga, a qual era escondida em alimentos, no congelador.

O homem de 48 anos e a mulher de 43, acusados de esconder heroína, alfa-PHP no interior de pão e frangos congelados, foram condenados pelo Tribunal Judicial da Comarca da Madeira.

Os dois estão envolvidos em um processo por tráfico de estupefacientes e enfrentam sérias acusações de terem participado em um esquema de transporte e distribuição de substâncias ilícitas dissimuladas em produtos alimentares.

A acusação refere que o casal utilizava uma forma criativa e aparentemente inocente para esconder as substâncias ilícitas, escondendo-as dentro de pães e frangos congelados, método que, de acordo com as autoridades, visava dificultar a deteção das drogas durante a fiscalização.

“O tribunal deu como compravado todos os factos da acusação”, sublinhou a juíza Teresa de Sousa.“Os senhores traficaram os dois, embora a figura de proa seja o senhor”, disse,referindo-se ao papel menor desempenando pela mulher, que terá uma moldura penal menos gravosa.

“Neste processo, o senhor é apanhado pela polícia com droga e dinheiro e, não obstante, continuou a traficar”, elaborando e depois referindo-se à mulher, sem antecedentes criminais, que é sua convicção que não voltará a fazê-lo.