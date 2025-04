Começa já, amanhã, o ECOJUNTAS e é em Santo António, mais concretamente nas instalações da Junta de Freguesia, onde será colocado e disponibilizado à população um ecocentro móvel até 17 de Abril.

Recorde-se que esta é uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, através do Departamento de Ambiente, em articulação com as Juntas de Freguesia da cidade, com o intuito de reforçar a proximidade com os munícipes na área da separação e valorização de resíduos.

Este ecocentro móvel vai, pois, passar por todas as Freguesias do Funchal, sendo que a disponibilização deste equipamento permite à população a deposição de pequenos resíduos domésticos e perigosos, que habitualmente não podem ser depositados nos habituais contentores de resíduos urbanos, tais como cd’s e dvd’s, pilhas e baterias, utensílios de cozinha, tinteiros e toner’s, lâmpadas fluorescentes, latas de tinta, telemóveis e carregadores, permitindo o tratamento final adequado e a sua respetiva valorização.

O ecocentro móvel volta a estar em Santo António de 10 a 17 de Julho e também de 18 a 25 de Setembro e ainda de 27 de Novembro a 04 de Dezembro.

Quanto às outras freguesias onde será igualmente colocado o ecocentro móvel nas instalações da Junta de Freguesia, a calendarização é a seguinte: São Gonçalo de 17 a 24 de Abril, de 17 a 24 de Julho, de 25 de Setembro a 02 de Outubro e ainda de 04 a 11 de Setembro. Segue-se São Martinho, de 24 de Abril a 02 de Maio, de 24 a 31 de Julho, de 02 a 09 de Outubro e de 11 a 18 de Dezembro. Santa Maria Maior, de 02 a 08 de Maio, de 03 a 10 de Julho, de 11 a 18 de Setembro e ainda de 20 a 27 de Novembro. Santa Luzia (na Rua Elias Garcia) de 15 a 22 de Maio, 26 de Junho a 03 de Julho, de 11 a 18 de Setembro e de 13 a 20 de Novembro. São Pedro, de 08 a 15 de Maio, de 31 de Julho a 07 de Agosto, de 09 a 16 de Outubro e 11 a 18 de Dezembro. São Roque, de 22 a 29 de Maio, de 07 a 14 de Agosto, de 16 a 23 de Outubro. Sé, de 30 de Maio a 09 de Junho, isto na Praça do Município, de 14 a 22 de Agosto, nos ilhéus e de 23 a 30 de Outubro. Imaculado Coração de Maria de 12 a 20 de Junho, de 22 a 28 Agosto, e de 30 de Outubro a 06 de Novembro. Já o Monte terá o ecocentro móvel de 20 a 26 de Junho, de 28 de Agosto a 04 de Setembro e de 30 de Outubro a 06 de Novembro.