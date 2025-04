A Câmara Municipal do Funchal informa que se encontra aberto procedimento concursal comum para preenchimento de 16 postos de trabalho de Cantoneiro de Limpeza, da carreira de Assistente Operacional do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal do Funchal, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

Nível habilitacional exigido – Escolaridade obrigatória, de acordo com a idade do candidato.

- 4 anos de escolaridade – nascidos antes de 31.12.1966

- 6 anos de escolaridade – nascidos entre 01.01.1967 e 31.12.1980

- 9 anos de escolaridade – nascidos a entre 01.01.1981 e 31.12.1994

- 12 anos de escolaridade – nascidos a partir de 01 de janeiro de 1995.

Data limite para apresentação de candidaturas - 23 de abril de 2025.

A apresentação das candidaturas deverá ser feita exclusivamente através do preenchimento do formulário eletrónico disponível na página eletrónica do Município do Funchal, na plataforma de recrutamento de recursos humanos, acessível através da seguinte hiperligação:

https://www.funchal.pt/consulta/recursos-humanos/procedimentos-concursais-a-decorrer/#toggle-id-1

A submissão eletrónica da candidatura deverá ser acompanhada do certificado das habilitações literárias, sob pena de exclusão. Os candidatos possuidores de habilitações literárias obtidas em país estrangeiro deverão submeter, em simultâneo, documento comprovativo das habilitações correspondentes ao reconhecimento das habilitações estrangeiras previstas pela legislação portuguesa aplicável.

A estes procedimentos concursais podem candidatar-se trabalhadores com ou sem vínculo de emprego público por tempo indeterminado.