A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude garantiu, ontem, que o Governo Regional vai continuar a apoiar as casas do povo porque “reconhece e valoriza” o trabalho que estas entidades desenvolvem em benefício da população madeirense. Declarações prestadas à margem de uma visita a São Roque do Faial, onde presidiu às comemorações do 25º aniversário do Grupo Recreativo da casa do povo local, em representação do presidente do Executivo madeirense, Miguel Albuquerque.

“Poucas entidades fazem tão bem como as casas do povo este papel de perpetuar as tradições genuinamente madeirenses”, considerou Ana Sousa.

A governante destacou que a esta missão, “junta-se a capacidade formativa das casas do povo e todo o trabalho feito junto da população idosa”.

Deste modo, garantiu que o Governo Regional vai continuar a apoiar o trabalho destas instituições. Aliás, não deixou de reconhecer como importante, o impacto emocional e social das casas do povo na vida da população.