”Apostar na interculturalidade é acreditar que se pode aprender e enriquecer através do diálogo e da convivência com o outro.” Este é o princípio que norteia a Semana da Interculturalidade, uma iniciativa da EAPN Portugal / Rede Europeia Anti-Pobreza, que se realiza anualmente desde 2014. Este ano, a semana vai de 1 a 13 de abril e abrange diversas atividades por todo o território nacional, com o apoio e parceria da AIMA – Agência para a Integração, Migrações e Asilo e da OIM – Organização Internacional para as Migrações Portugal.

A Semana da Interculturalidade é uma oportunidade para reforçar a importância do diálogo intercultural e da convivência entre diferentes culturas, destacando a riqueza que esta diversidade traz às comunidades. Com 320 atividades programadas, a edição deste ano conta com a colaboração de 500 parceiros, abrangendo tanto o norte quanto o sul do país.

As iniciativas incluem workshops, palestras, eventos culturais e debates, destinados a promover a troca de experiências e a sensibilização para questões relacionadas com a imigração, a integração e a diversidade cultural. O objetivo é incentivar a compreensão mútua e a convivência harmoniosa, contribuindo para um ambiente mais inclusivo e respeitador das diferenças.