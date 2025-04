O Parque Ecológico do Funchal foi palco, ontem, de uma ação de reflorestação que juntou a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) e a AIDA Cruises.

A iniciativa, que reforça o compromisso com a sustentabilidade ambiental dos Portos da Madeira, contou com a colaboração do Município do Funchal e do agente de navegação da companhia, a Blandy Shipping, além de um grupo de tripulantes do navio AIDAcosma, incluindo o capitão Vincent Cofalka, e um conjunto de convidados.

A ação foi acompanhada pela Direção de Gestão de Recursos e Ambiente dos Portos da Madeira, que tem apoiado várias iniciativas no âmbito da proteção ambiental. A diretora Comercial e de Relações Públicas dos Portos da Madeira, Patrícia Bairrada, destacou a importância desta colaboração: “Levamos muito a sério o nosso compromisso com o ambiente, com a sustentabilidade e com a responsabilidade social, e esta atividade é mais uma ação concreta com estes valores.”

O capitão do AIDAcosma, Vincent Cofalka, reforçou o compromisso da companhia com as comunidades locais: “Nós estamos comprometidos com as comunidades locais que visitamos temporada após temporada, e estas ações ambientais são uma forma de reforçarmos essa proximidade e contribuirmos para a sustentabilidade ambiental.”

Ao todo, cerca de 20 árvores foram plantadas, e a área ficou sinalizada com uma placa identificativa do navio AIDAcosma, simbolizando a contribuição da companhia para a preservação ambiental da Madeira.