O Vinho Madeira será um dos grandes protagonistas da próxima edição da famosa feira vínica Big Fortified Tasting (BFT), que acontecerá na próxima quinta-feira, na icónica Church House, em Westminster, Londres. O evento, reconhecido internacionalmente, é um verdadeiro ponto de encontro para os apreciadores e profissionais dos vinhos fortificados.

Esta presença de destaque do Vinho Madeira resulta da colaboração entre o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) e seis prestigiadas empresas produtoras e exportadoras da região: Justino’s Madeira Wines, Pereira D’Oliveira, Vinhos Barbeito, H.M. Borges, Henriques e Henriques e Madeira Wine Company. Juntas, estas empresas terão a oportunidade de apresentar ao público visitante uma selecção de vinhos de exceção, verdadeiros tesouros da Madeira, com a qualidade que caracteriza esta renomada bebida.

A BFT é uma das mais importantes plataformas para a promoção de vinhos fortificados, reunindo anualmente os maiores nomes da indústria. Além do Vinho Madeira, estarão presentes outros vinhos icónicos, como o Vinho do Porto, Sherry, Banyuls e Moscatel de Setúbal. Na edição de 2024, a BFT contou com 63 expositores de 11 regiões vitivinícolas e 403 vinhos, destacando-se como uma referência mundial.

Este evento é uma excelente oportunidade para o Vinho Madeira ganhar ainda mais visibilidade no mercado internacional, consolidando-se como um dos grandes nomes dos vinhos fortificados.