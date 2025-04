Realiza-se nos dias 5 e 6 de abril, o 6º Eco Mercado de Câmara de Lobos, no Mercado Municipal, tendo por tema “A Nossa Floresta Laurissilva” e com entrada gratuita. Dois dias de demonstrações de artes, de culinária e de produtos que têm na alma a nossa mancha verde, Património Natural da Unesco. São momentos recheados de música, cores, odores e sabores, numa festa dos sentidos, tendo por base a sustentabilidade e a preservação do nosso bem comum.

O Eco Mercado tem como principal objetivo sensibilizar as pessoas para a economia circular e para a implementação de práticas mais conscientes e ecológicas com a divulgação de diversas marcas e microempresas regionais que partilham variadas ações sustentáveis no seu quotidiano, nomeadamente a redução de resíduos, a reutilização de produtos, a promoção do ‘refill’ das suas embalagens, reciclagem de materiais e a utilização de produtos biológicos. Promovendo assim, para consumos e produções mais responsáveis para com o meio ambiente e saúde humana, através da diminuição do impacto ambiental.