O Comando Territorial da Madeira, através do Posto Territorial de São Vicente, realizou uma apreensão de 16 quilos de lapas frescas, capturadas ilegalmente em época de defeso, no concelho de Porto Moniz. A apreensão ocorreu ontem, dia 31 de março, no contexto de uma ação de patrulhamento à orla costeira, parte da prevenção e fiscalização do exercício da pesca.

Durante a operação, os militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) detetaram um indivíduo a apanhar lapas através da prática de mergulho junto à costa. Após a abordagem, foi confirmado que o homem, de 39 anos, estava a capturar as lapas durante o período de defeso, uma época em que a pesca desta espécie é proibida para garantir a sua recuperação.

O indivíduo foi identificado e elaborado um auto de contraordenação, com os factos a serem comunicados à Direção Regional das Pescas.