Adolescente em estado muito grave após queda numa escola

Uma aluna de 16 anos ficou em estado muito grave na sequência de uma queda de mais de cinco metros, ao que tudo indica após sofrer um desmaio.

A aluna foi prontamente assistida por funcionários da escola, que acionaram os meios de socorro. Para o local deslocou-se uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), que iniciou os primeiros socorros à vítima. Devido à gravidade dos ferimentos e à existência de vários traumatismos, foi também mobilizada a equipa médica da EMIR, que prestou assistência diferenciada no local.

Após ser socorrida, a jovem foi transportada numa ambulância em estado muito grave para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde a adolescente deu entrada diretamente na sala zero do serviço de urgência. Fonte hospitalar revelou ao JM que a vítima apresentava ferimentos muito graves e estava a ser acompanhada pela equipa médica das urgências.

Segundo apurou o JM, a queda não foi presenciada. As primeiras informações apontam para que tenha ocorrido de uma altura superior a cinco metros, circunstâncias que estão agora a ser apuradas. Também ao que tudo indica, a aluna estava na aula e pediu para sair da sala devido a indisposição. Terá sido nesse percurso que acabou por cair, ao que tudo indica devido a um desmaio.