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Adolescente em estado muito grave após queda numa escola

    Adolescente em estado muito grave após queda numa escola
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
13 Março 2026
15:55

Uma aluna de 16 anos ficou em estado muito grave na sequência de uma queda de mais de cinco metros, ao que tudo indica após sofrer um desmaio.

A aluna foi prontamente assistida por funcionários da escola, que acionaram os meios de socorro. Para o local deslocou-se uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), que iniciou os primeiros socorros à vítima. Devido à gravidade dos ferimentos e à existência de vários traumatismos, foi também mobilizada a equipa médica da EMIR, que prestou assistência diferenciada no local.

Após ser socorrida, a jovem foi transportada numa ambulância em estado muito grave para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde a adolescente deu entrada diretamente na sala zero do serviço de urgência. Fonte hospitalar revelou ao JM que a vítima apresentava ferimentos muito graves e estava a ser acompanhada pela equipa médica das urgências.

Segundo apurou o JM, a queda não foi presenciada. As primeiras informações apontam para que tenha ocorrido de uma altura superior a cinco metros, circunstâncias que estão agora a ser apuradas. Também ao que tudo indica, a aluna estava na aula e pediu para sair da sala devido a indisposição. Terá sido nesse percurso que acabou por cair, ao que tudo indica devido a um desmaio.

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