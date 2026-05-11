Mais de 300 habitações são para entregar até final do ano

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, acabou de inaugurar o novo Conjunto Habitacional do Vale da Ribeira, na Lombada da Ponta do Sol.
Trata-se de mais um empreendimento do Investimento Habitacionais da Madeira, numa área total para intervenção de 3160.00m2, sendo o complexo habitacional composto por 12 T1; 15 T2 e 3 T3, 30 fogos no total, onde algumas famílias já receberam esta tarde as chaves da sua casa, com uma renda reduzida. Em igual número, há estacionamentos em garagem coberta, para além de arrecadações (uma por cada fogo) e sala de condomínio. Tem oito estacionamentos públicos.
O investimento é de 6.274.829,65 euros. “Este empreendimento está inserido num compromisso do GR em construir habitação em todos os concelhos da Madeira com rendas acessíveis. Neste momento, já construímos 30 fogos aqui e temos outros 30 em construção no Canhas”, começou por dizer Miguel Albuquerque.
O presidente garantiu que o GR já entregou mais de 500 fogos e até final do ano vai entregar mais de 300 fogos e não vai parar. “Vamos continuar a construir a bom ritmo “, declarou.
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