O mercado imobiliário em Portugal registou um aumento significativo nos preços das casas durante o último ano, refletido num crescimento de 6,3% comparado a março de 2024. De acordo com o índice de preços do idealista, o custo médio por metro quadrado (m²) em Portugal atingiu 2.775 euros no final de março de 2025.

Os preços das casas subiram em 19 capitais de distrito e regiões autónomas, destacando-se Beja (24,1%), Setúbal (17,9%) e Santarém (17,1%) como os locais com as maiores subidas. Outras cidades como Ponta Delgada (16,2%), Évora (14,7%) e Vila Real (13,6%) também registaram aumentos expressivos. Em contraste, a cidade de Lisboa apresentou uma variação quase nula (-0,3%), com os preços a manterem-se estáveis.

Lisboa continua a ser a cidade mais cara para comprar casa, com um valor médio de 5.551 euros/m². A seguir, o Porto (3.707 euros/m²) e o Funchal (3.572 euros/m²) ocupam a segunda e terceira posição, respetivamente. As cidades mais acessíveis para quem deseja comprar imóvel são a Guarda (833 euros/m²), Portalegre (890 euros/m²) e Castelo Branco (917 euros/m²), que apresentam preços significativamente mais baixos.

Segundo estudo do Idealista, comprar casa na ilha da Madeira ficou 11,6% mais caro em março.