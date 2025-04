O Festival Nacional de Robótica 2025 ocorrerá de 2 a 6 de abril, na Madeira, e incluirá a 25ª edição da Conferência Internacional sobre Sistemas Robóticos Autónomos e Competições (ICARSC2025), que se realizará nos dias 2 e 3 de abril. O evento é promovido pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia da Madeira, em parceria com a Escola Secundária de Francisco Franco e a Sociedade Portuguesa de Robótica.

O festival, realizado no Madeira Tecnopolo, é um dos maiores encontros de robótica em Portugal, reunindo anualmente jovens, professores, investigadores e o público em geral para competições de robôs autónomos. Além das competições, a ICARSC2025 oferece aos investigadores a oportunidade de apresentar os seus avanços na área da robótica, com a participação de aproximadamente 50 especialistas internacionais.

A conferência contará com palestras principais de Ana C. Murillo, da Universidade de Saragoça, e Paulo Menezes, da Universidade de Coimbra, abordando as últimas tendências e desafios da robótica. Também serão realizadas sessões sobre financiamento europeu e exploração do MATLAB. A abertura do evento acontecerá no dia 2 de abril, com a presença de diversas autoridades, como o presidente da ARDITI, Rui Caldeira, e o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.