O Largo do Corpo Santo acolhe, hoje, às 20 horas, o encerramento da Oficina de Choro da Madeira através da realização de um concerto aberto ao público em geral.

O concerto é uma forma de apresentar o trabalho que foi desenvolvido durante a residência artística no Estúdio de Criação da Câmara Municipal do Funchal, durante três semanas.

Uma residência que contou com o apoio da Autarquia, do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira e da Associação Musical e Cultural Xarabanda.

Durante três semanas e segundo nota do Município, cerca de 20 estudantes trabalharam ritmos, melodias e arranjos. Durante o concurso, teremos diferentes formações instrumentais com a participação de nomes destacados na cultura madeirense tais como o músico e investigador Vítor Sardinha e professor João Cadeira.

E encerraremos com todos os participantes em uma grande e festiva roda de choro.

No repertório teremos clássicos como ‘Garota de Ipanema’ e ‘Onde anda você’, mas também temas menos conhecidos com expressivo valor musical como ‘Flor Amorosa’, ‘Amapá’, ‘Dengoso’ e ‘Qui nem jiló’. Além disso teremos a primeira audição de uma música composta no âmbito da Oficina. O título é ‘Chorenata’, de autoria de João Caldeira.