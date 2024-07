O piloto de testes da Fórmula 1, o espanhol Dani Clos, estará na Região, com a família, entre 31 de julho e 5 de agosto, a convite da Associação de Promoção da Madeira (AP-M). Na sua estada, terá a oportunidade de realizar diversas atividades de descoberta da ilha e experiências gastronómicas e vai assistir à Super Especial do Rali Vinho Madeira, que se realiza a 1 de agosto, na Avenida do Mar.

Dani Clos, nasceu em 23 de outubro de 1988, em Barcelona, Espanha, e é um piloto de automóveis que começou sua carreira no karting, onde rapidamente se destacou. Em 2004, aos 16 anos, competiu na Fórmula Renault, e em 2003, venceu o Campeonato Espanhol de Fórmula 3 em 2008. Clos progrediu para a GP2 Series, uma categoria de acesso à Fórmula 1, em 2009, competindo por várias equipas e conseguindo bons resultados. Em 2012, o espanhol teve a oportunidade de ser piloto de testes da equipa HRT Fórmula 1, permitindo-lhe ganhar experiência valiosa no mais alto nível do automobilismo. Após a sua passagem pela Fórmula 1, Dani Clos continua a competir em diversas categorias e a divulgar a sua paixão pelo desporto automóvel em vários meios e redes.

Hoje, Dani Clos conta com mais de 1 milhão de seguidores no seu canal de Youtube, estando posicionado no Top 25 dos desportos motorizados em Espanha. Na sua conta de Instagram, tem mais de 930 mil seguidores, sendo que, relativamente ao alcance, uma publicação pode chegar até aos 182 mil perfis e uma ‘story’ a 42 mil perfis.

Em relação à sua esposa, Daniela Malone, conta com mais de 213 mil de seguidores e está posicionada no lugar 73 no segmento de viagens em Espanha. O filho de ambos, Dani Clos Júnior, tem também uma página no Instagram (gerida pela mãe) e que conta já com mais de 25 mil seguidores.

A vinda à Região a convite da AP tem como objetivo divulgar o destino junto do mercado espanhol que continua a crescer com cada vez mais ligações aéreas diretas àquele país. Em 2023, foi o sexto mercado emissor estrangeiro mais importante para o Arquipélago, com um total de 185 mil dormidas, mais 17,9% do que em 2022. Este ano, entre janeiro e maio, já se registam cerca de 50 mil dormidas do mercado espanhol, um aumento de 25,2% relativamente ao período homólogo de 2023.

Será também uma oportunidade ímpar para que um apaixonado pelo automobilismo, contribua para a divulgação da prova rainha do desporto ao nível regional.