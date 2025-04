O mau tempo que se faz sentir no aeroporto da Madeira terá estado na origem do regresso do avião que transportava a equipa do Estrela da Amadora a Lisboa.

Facto que coloca o encontro em risco, já que não é possível fazer novo voo de ida para a Madeira hoje.

Neste momento, as equipas estão a negociar com a Liga para possível adiamento do encontro.

Traremos mais informações sobre este assunto em breve.