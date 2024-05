O presidente do Governo Regional em gestão reagiu, esta manhã, à notícia de que o Ministério Público pediu a condenação dos 122 arguidos do megaprocesso da Associação Industrial do Minho, incluindo Patrícia Dantas, por alegada fraude fiscal com fundos europeus, manifestando-se convicto de que a ex-deputada e antiga presidente do Centro de Empresas e Inovação da Madeira “vai ser ilibada”.

Em Santana, à margem da inauguração de um mural dedicado à freira-da-madeira, da autoria de Bordalo II, Miguel Albuquerque frisou que Patrícia Dantas “foi embrulhada no meio de uma questão burocrática”. “Tenho a certeza de que ela vai ser ilibada”, sublinhou.