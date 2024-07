O grupo parlamentar do PSD Madeira destacou, hoje, o aumento do Complemento Regional do Idoso, possível graças à aprovação do Orçamento de 2024.

Rubina Leal foi a porta-voz da iniciativa tendo, à margem de uma visita ao Centro Comunitário Luís de Camões, enfatizado a importância deste apoio para a população idosa com pensões baixas. “A preocupação deste orçamento para este segmento populacional tem levado à adoção de várias medidas que visam a melhoria das suas condições de vida”, asseverou a deputada. Uma das medidas que se destaca é o Complemento Regional do Idoso.

A social-democrata explicou que “aquelas pessoas que têm pensões baixas podem solicitar que lhes seja atribuído o Complemento Regional do Idoso, que neste Orçamento, foi reforçado e que o Governo Regional atribuirá um valor de 110 euros mensais, totalizando 1.320 euros anuais”, ao invés dos anteriores 80 euros recebidos por mês.

Este reforço financeiro, por parte do Governo Regional, visa proporcionar mais rendimento disponível aos idosos em situação vulnerável, e que, face à conjuntura económica atual, necessitam de uma maior atenção.

Rubina Leal acrescentou que o objetivo é “chamar a atenção e reforçar esta medida muito positiva, que foi aprovada em sede de Orçamento Regional” e lamentou os votos contra de PS e JPP.

A parlamentar finalizou, voltando a afirmar que “só com o Orçamento aprovado é que podemos pôr em marcha” medidas que reforçam as políticas públicas de proteção social.