Um passageiro que viajava esta manhã no Lobo Marinho denunciou ao JM que a embarcação esteve parada no mar devido a uma avaria. O ferry partiu do Funchal às 08h00 rumo ao Porto Santo e, segundo o relato, parou completamente às 09h55. Alegadamente, de acordo com a mesma fonte, os passageiros terão sido informados de que a resolução do problema levaria cerca de 30 minutos.

Contactada pelo JM, a Porto Santo Line garantiu não haver registo de qualquer avaria, classificando o episódio como um “falso alarme” e assegurando que o navio não parou. O administrador Carlos Perdigão Santos esclareceu que o atraso na chegada ao Porto Santo se deve ao facto de o navio estar a utilizar um tema que prolonga a viagem em cerca de 30 minutos. Esta situação decorre desde o fim de semana, após uma avaria na embarcação, oportunamente noticiada.

Apesar do alerta do passageiro, o Lobo Marinho chegou ao Porto Santo antes das 11h00, confirmando a explicação da Porto Santo Line quanto ao tempo de viagem prolongado.