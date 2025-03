Bom dia e bom domingo!

- A Feira do Livro do Funchal oferece variadas atividades este domingo, o primeiro evento é o Roteiro Literário da Cidade do Funchal. A iniciativa realiza-se, às 10h00, na Avenida Arriaga, a partir do Teatro Municipal do Funchal, durante duas horas, com Luísa Paolinelli, Paulo Perneta, Cristina Trindade e Cátia Vieira Pestana.

- Na parte da tarde, no Palco Principal, Luísa Sobral é protagonista de dois eventos, o primeiro, às 14h00, a apresentação do livro “Nem todas as Árvores Morrem de Pé” com moderação de Rita Aleluia. Mais tarde, pelas 20h00, o concerto “Coisas Pequeninas”.

- No Monte, no Largo da Fonte, Parque Leite Monteiro e Largo das Babosas, arranca às 11h00, o programa do VIII Monte do Imperador, que recria a época - 19 de novembro de 1921 a 1 de abril de 1922, período em o Imperador – Beato Carlos d’Áustria esteve exilado na Ilha.