Indisciplina leva ao fim antecipado de jogo de iniciados no Caniçal (com vídeo)

O encontro entre Caniçal e Juventude, a contar para a Taça de Prata - Grupo 5, da Taça da Madeira, terminou prematuramente a dois minutos do fim devido a alegados atos de indisciplina e agressões verbais dirigidas à equipa de arbitragem. Na altura, o resultado estava em 3-1 a favor do Juventude.

De acordo com uma testemunha ocular, a situação despoletou-se aos 78 minutos, quando o treinador do Caniçal foi expulso e atravessou o campo em direção aos balneários, em vez de seguir o percurso fora das quatro linhas. Seguindo as instruções do técnico, os jogadores do Caniçal decidiram acompanhá-lo, o que originou uma grande confusão envolvendo adeptos, jogadores e a equipa de arbitragem.