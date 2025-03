A utilização de serviços TVDE está em franco crescimento na Madeira, conforme dá conta o JM, em manchete.

No final de 2021, havia apenas uma plataforma e 71 profissionais licenciados. Em fevereiro, deste ano, já estavam autorizados 452 motoristas. No ano passado, foram concedidas, em média, 22 permissões por mês para estes profissionais do volante.

’Tributo à história da luz’ é o título que remete o leitor para o ‘Perdidos e Achados’ deste domingo. Fomos ao Museu da Eletricidade e fizemos uma viagem no tempo.

Nesta edição, damos a conhecer a história da irmã Daniela Sousa, uma religiosa madeirense que em Moçambique cuida de um lar de raparigas e testemunhou, recentemente, o rasto de destruição deixado por um ciclone. Pede ajuda por quem perdeu tudo o que tinha e fala-nos do quanto uma simples caneta e o uma t-shirt significam naquelas comunidades.

’Das malas cheias à bagagem de mão’ é outro tema em destaque, um trabalho que nos faz lembrar como era viajar antes da ‘moda’ da mochila às costas.

Em cultura, saiba o que revela Gonçalo M. Tavares em Santa Cruz, e não perca o destacável dedicado às festas tradicionais madeirenses que animam o verão.