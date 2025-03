Lina Pereira, presidente do JPP, defende que “é tempo de deixar governar”, mas não deixa de questionar algumas escolhas feitas por Miguel Albuquerque para a composição do executivo regional.

“A partir de agora, Miguel Albuquerque e a aliança PSD/CDS têm que governar, garantir estabilidade e cumprir as promessas que fizeram porque não há mais desculpas”, afirma em comunicado.

Sobre a formação do governo, diz que “continua à medida de Miguel Albuquerque e do PSD” e que “se mantém a prática tradicional do PSD premiar pessoas que levantam muitos questionamentos”, dando como exemplo o caso concreto da nova titular da pasta da Saúde.

“Veja-se o exemplo da agora secretaria regional da Saúde e Proteção Civil, Micaela Freitas, que, enquanto foi presidente do ISSM, IP-RAM, teve vários puxões de orelhas do Tribunal de Contas, devido à reconhecida falta de ‘fiabilidade e veracidade das contas’ da segurança social, tendo o mesmo Tribunal suscitado muitas dúvidas sobre a falta de transparência nas transferências para as IPSSs, e é com este manto que agora se torna responsável por um setor que está à beira do colapso e que, além de mal gerido, viola vários direitos dos seus trabalhadores e dos utentes”, considera Lina Pereira.