O serviço Aerobus reduziu o período do serviço de transporte público desde o dia 1 de abril.

A operação que assegurava o transporte de passageiros entre a Estrada Monumental, no Funchal, e o Aeroporto da Madeira – Cristiano Ronaldo faz a sua última viagem às 22 horas. Até 31 de março, o transporte decorria até às 02h30 da madrugada.

A alteração tem gerado estranheza e preocupação entre passageiros e funcionários do aeroporto que dependiam deste meio de transporte, que questionam a ausência de informação da empresa.

Até à referida data, o serviço operava diariamente, de segunda a domingo, com viagens até às 02h30. No entanto, com a nova restrição horária, quem aterrar na Madeira depois das 22 horas ficará sem acesso a transporte público através do Aerobus, o que representa um transtorno significativo para muitos utilizadores.

Além dos turistas e residentes, vários funcionários do aeroporto, que anteriormente utilizavam o serviço para os seus turnos noturnos, serão agora forçados a encontrar alternativas.

Segundo apurou o JM, o Aerobus era uma opção prática e económica, integrada na oferta de transportes da Companhia de Autocarros da Madeira (CAM), que opera no sistema SIGA – Transportes Públicos da RAM.

A empresa ainda não justificou oficialmente a decisão de reduzir o horário do serviço. Um dos utilizadores do serviço revelou ao JM a sua preocupação e acrescenta que existem outros passageiros que encaram a mudança como um retrocesso na acessibilidade e na eficiência do transporte ao local de trabalho.