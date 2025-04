Ovação aos madeirenses vencedores do Festival da Canção (com fotos e vídeos)

O concerto que assinalou, esta tarde, no Centro de Congressos da Madeira, o primeiro feriado do Dia da Autonomia, encerrou com uma grande ovação do público aos artistas em palco.

Vânia Fernandes, Elisa Silva e a banda NAPA, acompanhados pela Orquestra Clássica da Madeira, conquistaram a plateia com a sua música, especialmente, com as canções que os levaram à conquista do Festival RTP da Canção.