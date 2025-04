O Instituto Português do mar e Atmosfera informou esta quarta-feira que a Madeira vai estar novamente sob uma depressão.

A depressão NURIA, nome atribuído pela AEMET (Agência Estatal de Meteorologia Espanhola), afetará o arquipélago da Madeira no dia 3 de abril, com condições meteorológicas adversas.

Segundo as previsões, até às 03h00, o centro da depressão estará localizado aproximadamente da RAM.

O sistema meteorológico deslocar-se-á lentamente para nordeste, posicionando-se a oeste de Portugal Continental até ao dia 5 de abril. Como consequência, prevê-se a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes intensos e acompanhados de trovoadas, até ao início da manhã do dia 3 de abril, adianta o IPMA.

Por isso, o vento será de sudoeste moderado a forte, com rajadas que poderão atingir os 90 km/h. Nas terras altas, o vento será forte, com rajadas que poderão chegar aos 110 km/h, diminuindo gradualmente a partir da manhã do dia 3.

Existe a possibilidade de ocorrência de precipitação sob a forma de neve nos pontos mais elevados da ilha da Madeira, adianta o comunicado.

A agitação marítima irá aumentar significativamente, com ondas previstas entre 4 e 4,5 metros de altura.