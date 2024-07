O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, acompanhado dos dirigentes da Saúde, reuniu, ontem, com a Associação Nacional das Farmácias (ANF), nas instalações da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil.

Na ocasião, de acordo com nota enviada à redação, foi apresentado o ponto de situação relativo ao Projeto PIM - Preparação Individualizada da Medicação. A ANF deu conta que, neste momento, as farmácias já estão preparadas para prestar este serviço à população.

Recorde-se que foi celebrado, em outubro de 2022, um protocolo de colaboração entre a ANF, a SRS, o IASAÚDE, IP-RAM, e a ANAFRE para assegurar e operacionalizar o serviço de Preparação Individualizada da Medicação, no sentido de contribuir para a utilização correta, segura e efetiva do medicamento por parte dos doentes crónicos, promovendo uma melhor adesão à terapêutica crónica, de modo a aumentar a qualidade de vida do doente, diminuindo as hospitalizações e os gastos com recursos de saúde.

Esta iniciativa iniciou-se sob a forma de projeto-piloto na freguesia de São Martinho. Após um interregno, motivado pela falta de aprovação do Orçamento de 2024, prevê-se a passagem à fase seguinte até ao final do ano, permitindo a adesão das farmácias comunitárias interessadas.

A par deste assunto, foram abordadas outras matérias relacionadas com a promoção da saúde e prevenção da doença, para as quais a ANF manifestou a sua disponibilidade para a cooperação com o Serviço Regional de Saúde, através das Farmácias Comunitárias. Foram apresentadas algumas propostas, as quais estão a ser alvo de análise.