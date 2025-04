Estão oficialmente abertas as inscrições para o grupo das Marchas Populares do Imaculado Coração de Maria, um projeto promovido pela Junta de Freguesia, com o apoio da Casa do Povo, que visa celebrar as tradições populares e reforçar o sentimento de pertença.

As inscrições decorrem até ao próximo dia 24 de abril, podendo ser feitas através dos serviços administrativos da Junta de Freguesia, sendo abertas a todas as pessoas com espírito festivo, gosto pelas tradições e vontade de integrar um grupo que promove o convívio intergeracional.

Este será o terceiro ano consecutivo em que a Junta de Freguesia dinamiza este projeto festivo, que tem vindo a afirmar-se como um dos momentos altos da freguesia, envolvendo dezenas de participantes.

A primeira atuação do grupo está prevista para o dia 12 de junho, por ocasião das festas de Santo António, seguindo-se a participação em várias festividades que se realizam nos vários concelhos da Região, dedicados ao São João e ao São Pedro.

O presidente Pedro Araújo tem sido um verdadeiro porta-bandeira deste projeto, liderando com entusiasmo e defendendo “a importância das marchas enquanto manifestação cultural que une a comunidade e proporciona momentos de partilha, alegria e memória coletiva”.

Com esta iniciativa, a Junta de Freguesia reforça o seu compromisso em promover o dinamismo local e em preservar tradições populares, proporcionando aos moradores uma experiência autêntica, participativa e ligada à cultura tradicional.