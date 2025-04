Uma criança de sete anos, que se encontrava acompanhada pelo pai, sofreu esta quarta-feira uma queda de aproximadamente seis metros, na Levada dos Moinhos, na Ponta do Sol, apurou o JM.

De acordo com informações recolhidas pelo JM, a operação de resgate está a decorrer por via terrestre e também com o apoio de meios aéreos, através do helicóptero da Proteção Civil.

As equipas de socorro encontram-se no local a proceder às operações necessárias para resgatar a jovem vítima.